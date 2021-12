Desconocen si habrá venta de pirotecnia

SALTILLO, COAH. Los encargados del punto ubicado en Arteaga y único autorizado para vender pirotecnia en Coahuila, a la fecha no se han acercado para notificar que se instalarán durante diciembre de este año; así lo dio a conocer Francisco Martínez, Sub Secretario de Protección Civil en el Estado.

El funcionario detalló que la licencia de los vendedores se gestionó hace varios años; sin embargo, aún no han notificado su instalación a la Unidad Municipal, que es la que supervisa que se cuente con las medidas correspondientes.

Al lugar se conoce como "La Feria del cohete", y se ubica sobre la carretera 57, en Arteaga, es la única zona autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la venta de pirotecnia con motivo de las fiestas decembrinas.

Francisco Martínez detalló que una vez que se instala la feria en diciembre, el lugar opera con las medidas de seguridad exigidas por Protección Civil para la venta de cohetes; sin embargo, al momento no hay acercamiento para realizarla en la Navidad de este 2021, aunque son muchos los ciudadanos que acuden para adquirir los juegos pirotécnicos.

Por otra parte, el Sub Secretario de Protección Civil en el Estado reiteró que no existen más permisos para la venta de pirotecnia: "No olvidemos que es un delito federal comercializarla; cada municipio hará los rondines en mercados para supervisar que no se oferte, ya que está prohibido por la SEDENA", indicó.

Martínez insistió en que se llevarán a cabo operativos en conjunto con autoridades estatales y municipales, para prohibir y en su caso decomisar las ventas no autorizadas de pirotecnia: "Cuando se detecte una venta, en una primera instancia se hará el decomiso y ya la autoridad competente determinará la sanción a la cual se hizo acreedor".