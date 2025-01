Despidos injustos en el Bienestar Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Ex Servidores de la Nación, denunciaron a través de redes sociales, haber sido víctimas de despidos injustificados, esto sin ninguna clase de aviso o formalidad, según estas denuncias los hechos se suscitaron durante los primeros 3 días del año, por lo que pedían una explicación ante el abrupto término de la relación laboral.

"Hay aviadores que siguen dentro y nos vamos las personas que realmente hacíamos el trabajo...ahorita hay gente que se quedó, que sabemos que duraron hasta un año cobrando sin trabajar...me dijeron que ya no iba a haber contrato más para mi, se me hace injusto en mi caso, porque yo tengo los seis años trabajando" comentó Deyanira de la Cruz, Ex Servidora de la Nación.

Según la ex trabajadora cada región del estado sufrió diversos despidos, particularmente en la región sureste son aproximadamente 16 personas, sin embargo, en otras ciudades como Monclova o Torreón se desconoce la cifra exacta de despedidos. Además la ex empleada señaló que entre sus compañeros surge el rumor de que se trate de alguna estrategia política.

¿QUÉ DICE EL BIENESTAR?

Por su parte la Secretaría del BIENESTAR en Coahuila, dio a conocer que a partir de Octubre del 2024, los empleados fueron informados de que en cada una de las regiones se realizaría una "evaluación exhaustiva de rendimiento laboral" en la que se analizaría el desempeño de los colaboradores, además se les pidió que se agilizaran los procesos administrativos para beneficiar a los usuarios.

Estas evaluaciones ayudaron a detectar áreas con bajo rendimiento y supuestos ´aviadores´ esto presuntamente derivado de administraciónes pasadas dirigidas por Claudia del Toro y Aida Mata.