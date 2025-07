Destaca Coahuila en combate de incendios

ARTEAGA, COAHUILA.- La labor del Gobierno de Coahuila en la prevención y combate de incendios forestales ha sido reconocida como un ejemplo a nivel nacional, gracias a su capacidad de coordinación interinstitucional y respuesta ante las contingencias, destacó David Balladares Sánchez, director de la asociación civil Amigos de la Sierra.

"El trabajo que se ha hecho por parte del Gobierno de Coahuila en todos los frentes ha sido muy bueno. El trabajo que se ha hecho a partir de esta nueva administración ha sido de destacar. Creo que en este sentido somos ejemplo a nivel nacional de esta coordinación. Siempre hay áreas de oportunidad", expresó.

Balladares mencionó que, si bien hubo un incremento en la incidencia de incendios forestales durante el primer trimestre del año, principalmente derivados de la actividad humana, el estado ha sabido responder de manera eficaz.

"Sí vimos un incremento de los incendios, sobre todo de enero a marzo. Incendios que son provocados por la acción humana", dijo.

El director de Amigos de la Sierra también enfatizó la importancia de reforzar las medidas preventivas en los primeros meses del año, cuando la intervención humana tiene mayor impacto en el inicio de siniestros.

"Creo que hay que apretar un poquito las medidas que estamos diseñando para que de enero a marzo la actividad humana no nos impacte tanto. Sí tuvimos más superficie afectada que en los años anteriores, aunque no me parece nada alarmante", añadió.

La temporada de incendios forestales continúa activa en la región, por lo que las autoridades y organizaciones como Amigos de la Sierra mantienen un monitoreo permanente y exhortan a la ciudadanía a evitar cualquier actividad que pueda generar fuego en zonas naturales.