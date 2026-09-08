Saltillo abre convocatoria para la Academia de Policía: 50 cadetes

Saltillo, Coah. - La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Dirección de la Academia de Policía, anunció el inicio de la convocatoria 2027.

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de Policía de Saltillo, indicó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix, el objetivo es reclutar 50 cadetes para este programa de formación inicial. "Para nosotros garantizar la tranquilidad de las familias saltillenses es sumamente importante, pero no basta solo con tener más elementos en las calles, sino que lo más importante es que podamos tener a los mejores", agregó Estrada Hernández.

La Academia de Policía de Saltillo busca reclutar 50 cadetes para su quinta generación.

La directora de la Academia indicó que el periodo de recepción de documentación será del 1 de septiembre al 19 de octubre del presente año, para las y los aspirantes a la quinta generación que arrancará en enero de 2027. "Tenemos un proceso específico; primero recibimos la documentación de los interesados, luego quienes cumplan con todos los requisitos realizan una preevaluación y una entrevista en la que yo personalmente veo a todos los aspirantes; posteriormente pasan a la evaluación de control de confianza y quienes hayan aprobado continúan al filtro de comunicación con el aspirante y finalmente el ingreso a la Academia", dijo Diana Estrada.

El proceso de selección incluye preevaluaciones y entrevistas personales con la directora.

Como parte de los requisitos, las y los interesados en ingresar a la Academia de Policía de Saltillo deberán tener 18 años cumplidos y no ser mayores de 40, ser de nacionalidad mexicana, contar con preparatoria concluida, no haber estado sujetos a procesos penales por delito doloso y tener buen estado de salud. Diana Estrada agregó que, para conocer más detalles sobre la documentación a presentar, pueden comunicarse al teléfono 844-412-64-36 de la Academia de Policía, vía WhatsApp al 844-100-94-34 o a través de las redes sociales de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Los interesados deben cumplir con requisitos específicos para ingresar a la Academia.

¿Dónde entrego documentos?

Para la recepción de documentación, la Academia dispuso tres puntos:

1. Academia de Policía, ubicada en carretera Saltillo-Torreón #4140, colonia San José

2. Servicio Estatal del Empleo (lunes y jueves), ubicado en calle Victoria #608, Zona Centro, de 8:00 a 14:00 horas

3. Junta de Reclutamiento Municipal (martes y miércoles), ubicada en calle Guillermo Purcell #104, Zona Centro, de 7:30 a 14:00 horas.