Atención psicológica en Saltillo: Mejoran salud mental de policías

SALTILLO, COAH.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo fortalece la atención psicológica de sus elementos mediante el Sistema de Intervención Temprana, programa que busca mejorar su salud mental y desempeño ante las situaciones que enfrentan durante su labor.

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización de la corporación, informó que el programa dispone de psicólogos y psicoterapeutas especializados para atender problemas emocionales, familiares y del entorno social de policías, cadetes y sus familias.

La funcionaria destacó que las consultas son confidenciales y no generan sanciones ni forman parte del expediente laboral de los elementos. Esta condición, dijo, busca generar confianza para que el personal solicite apoyo profesional cuando lo necesite.

"Tenemos psicólogos a disposición de nuestros elementos que permiten trabajar con todas las cuestiones emocionales, la problemática familiar, porque no impacta solamente las cuestiones familiares sino su entorno social; las psicólogas están atendiendo de forma periódica a los elementos, a sus familias, que esto permita que tengan mejor calidad de vida", expresó.

Las especialistas brindan atención periódica, aunque la mayoría de las consultas corresponde a personal en activo. De acuerdo con Estrada Hernández, la dinámica familiar es uno de los principales motivos por los que los elementos recurren al servicio.

"Nuestros procesos psicológicos son confidenciales, no tiene ninguna cuestión de sanción aquello que ellos vienen a trabajar con la psicóloga, los problemas familiares, la dinámica familiar es un detonante mayormente por el que vienen, contrario a lo de en otras instituciones; he platicado con homólogos que sí es la problemática de las cuestiones laborales, aquí la mayor parte de las personas que vienen es por su dinámica familiar", señaló.

La directora consideró que atender estos factores contribuye a que los policías enfrenten en mejores condiciones personales y emocionales los reportes y situaciones que atienden diariamente.

"Un elemento que tiene una estabilidad emocional, es un elemento que puede dar un mejor servicio", puntualizó.