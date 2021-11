Donan sangre en el INEDEC

SALTILLO, COAH.- En coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Coahuila (CETS), el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila realizó la campaña “Donación Voluntaria de Sangre”.

Esta iniciativa se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Olímpico, en Saltillo, con el objetivo de promover la salud y sumar apoyos en favor de la vida, cuidando siempre el cumplimiento de las normas de sana distancia, el uso de cubrebocas, así como la sanitización del personal médico y donadores, siguiendo el más estricto protocolo de higiene y seguridad sanitaria.

“En el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila estamos conscientes de la importancia de promover estas iniciativas bajo el contexto actual que vive México en período de pandemia; donar sangre es donar vida. Estas acciones representan una solución a una necesidad inminente, así como una esperanza de salud para muchos pacientes que hoy requieren de ese apoyo fundamental”, comentó Jorge Cordero, director de Recursos Humanos del INEDEC.

Bajo un amplio sentido de responsabilidad social, los colaboradores, entrenadores y atletas del Instituto se sumaron a la campaña de donación de sangre.

Entre los requisitos para ser donante, es tener entre 18 a 65 años pesar mínimo 50 kilos, tener buena salud, no haber pasado por una cirugía en seis meses, no tatuajes al menos en un año, no haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis.

No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón, no haber recibido trasplantes de órganos, no usar drogas intravenosas o inhaladas.

Las mujeres no estar embarazada o lactando, en los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas; el día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen y puede presentarse a la donación después de un desayuno ligero (fruta y café).