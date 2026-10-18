Emanuel Garza Fishburn destaca la necesidad de regular redes sociales en Coahuila

SALTILLO, Coah. - Regular el acceso a contenidos en redes sociales que promuevan la violencia, el odio o conductas ilegales es necesario para proteger a niñas, niños y adolescentes, consideró Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila.

El funcionario respaldó la iniciativa del gobierno federal para establecer reglas en el entorno digital, al advertir sobre los riesgos que representa la circulación de mensajes que incitan a comportamientos violentos o promueven posturas radicales, en un contexto de hechos de violencia registrados en diferentes partes del mundo.

Garza Fishburn señaló que la protección de los menores requiere la participación conjunta de las compañías responsables de las plataformas digitales y de las familias, incluidos padres, madres, tutores y cuidadores. "Es definitivamente algo de vital importancia el que se pueda regular el uso de redes sociales, especialmente cuando tiene que ver con el acceso a contenido que esté impulsando conductas ilícitas, violentas, posturas radicales de odio", expresó.

El titular de Educación estatal destacó que madres y padres de familia deben involucrarse en las actividades digitales de sus hijos y mantenerse atentos a los contenidos que consultan en internet, con el propósito de identificar posibles riesgos y prevenir su exposición a mensajes que puedan influir negativamente en su comportamiento.

Respecto al reglamento federal relacionado con la prohibición del uso de teléfonos celulares, indicó que la dependencia estatal permanece pendiente de los anuncios y avances que dé a conocer el gobierno federal. Agregó que, ante la información que ha comenzado a difundirse sobre esta regulación, es importante que las disposiciones correspondientes puedan entrar en vigor a la brevedad.

El secretario reiteró que la prevención de riesgos digitales para menores de edad requiere medidas de protección, participación familiar y responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas, además de la intervención de las autoridades.