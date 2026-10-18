Finanzas de Coahuila avanzan con 5,800 millones por Impuesto Sobre Nóminas

SALTILLO, COAH.- Coahuila estima obtener alrededor de 5 mil 800 millones de pesos por el Impuesto Sobre Nóminas al cierre de 2026, informó José Antonio Gutiérrez Rodríguez, secretario de Finanzas estatal.

El funcionario aseguró que la administración de los recursos públicos se realiza de manera coordinada con las dependencias y los organismos descentralizados, bajo las indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para mantener el gasto conforme a la planeación presupuestal.

Explicó que, a dos meses de concluir el ejercicio fiscal, el estado registra un avance ordenado en sus finanzas y una respuesta positiva de los contribuyentes, tanto en el pago del Impuesto Sobre Nóminas como en otras obligaciones estatales.

Gutiérrez Rodríguez destacó que los ingresos obtenidos permiten respaldar proyectos y obras en colonias, barrios y ejidos de las distintas regiones de Coahuila. Entre los principales rubros de inversión mencionó seguridad, educación y salud.

En cuanto al destino de lo recaudado por el impuesto, detalló que existen dos fideicomisos, uno con una distribución del 80 % y otro del 20 %. En ambos participan representantes de distintas regiones, quienes presentan propuestas de obras y acciones consideradas prioritarias.

Las iniciativas se turnan a los comités correspondientes, donde son sometidas a votación. Una vez autorizadas, se llevan a cabo bajo mecanismos de seguimiento, precisó.

Respecto a la intervención de los empresarios en la selección de proyectos, el secretario señaló que la distribución de los fondos se revisa y define en los órganos colegiados encargados de administrar estos recursos.

Por otra parte, adelantó que la dependencia analiza alternativas para ofrecer acciones o beneficios a la ciudadanía, aunque aclaró que todavía no se han establecido las medidas ni las condiciones para su aplicación.

El funcionario también resaltó la respuesta al programa de regularización vehicular realizado en septiembre, que permitió a propietarios con adeudos en derechos de control vehicular ponerse al corriente en sus pagos.