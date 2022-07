En Coahuila, cero tolerancia a la discriminación: MARS

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Riquelme Solís destacó que en Coahuila se fomenta la empatía entre la población para avanzar en la construcción de una sociedad incluyente y libre de discriminación.

Desde la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación (DIPIPD) se trabaja en ese sentido junto a dependencias e instituciones gubernamentales y la propia sociedad, indicó.

"Actualmente Coahuila es líder en el norte de México por su programa permanente de Prevención, Atención y Sanción en Igualdad y No Discriminación", señaló.

"Se cuenta con el reconocimiento de respetadas agrupaciones, como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), a cargo de la maestra Geraldina González de la Vega Hernández".

Explicó que si bien existen organismos promotores de la igualdad y la no discriminación en el País, "también es cierto que en el tenor de la materialización y la ejecución de la Ley, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación de Coahuila es líder en el norte del País. No sólo deja huella, sino que además genera antecedentes relacionados con las resoluciones emitidas en su oportunidad, ya que no sólo se determina una sanción a quien cometió un acto discriminatorio.

"En estos casos se aplican conceptos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (órgano judicial autónomo de la OEA), para que quede bien establecido cuando se presente una situación no pertinente o bien que se considera como un acto de discriminación, y fijar ese antecedente", agregó.

Enfatizó que en Coahuila se promueve la cero tolerancia a la discriminación en todas sus formas, y cuando se presentan casos, se atiende conforme a la Ley.

Aunque la Ley de Acceso a la Información prohíbe hacer públicos los datos o pormenores de procesos judiciales entablados por discriminación, la DIPIPD da seguimiento puntual y absoluto a cada uno de ellos, indicó el Mandatario coahuilense.

Luego, destacó que el personal que forma parte de esta Dirección está certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el desempeño de sus funciones profesionales.

El gobernador Miguel Riquelme exhortó a todas aquellas personas que se consideren víctimas de discriminación a que pueden acudir a las oficinas de la DIPIPD, que se localizan en la calle Cuauhtémoc 346, entre Ramos Arizpe y Colón, en la Zona Centro de Saltillo, y a los teléfonos 844 430 8145¸ y 844 430 8146 y al 844 481 7524; al 01 800 000 2624, o en el correo nodiscriminacion@coahuila.gob.mx.