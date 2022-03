En riesgo las obras escolares

SALTILLO, COAH.- Bajo riesgo se encuentran los menores de los planteles donde se han construido techumbres, bardas y banquetas por parte de Gobierno Federal a través del Programa "La Escuela es nuestra", debido a que las obras no cuentan con una certificación por parte de las dependencias que deben avalar la calidad de las mismas.

Así lo dio a conocer el Secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho: "Como sabemos, se cambió el programa de "Escuelas de Tiempo Completo" en el que les brindaban principalmente alimentos a los estudiantes que hacían jornadas más extensas por el de "La Escuela es Nuestra", y el Gobierno Federal decidió otorgar el recurso de manera directa para que sean los padres de familia los que decidan qué hacer con ese dinero; a partir de ahí, planean y ejecutan diversas obras con los proveedores o contratistas que ellos mismos eligen".

Y la mayoría de las veces el dinero se invierte en la construcción de techumbres y la instalación de bardas en los planteles, pero son los padres de familia los que sin ninguna supervisión o guía por parte del Gobierno Federal, contratan a quienes ellos consideran es la mejor opción; sin embargo, para este tipo de obras es necesario respetar los lineamientos requeridos para verificar la calidad de las mismas y que no representen un riesgo para los menores si no están bien construidas.

"Es muy riesgoso trabajar de esta manera, porque las adecuaciones en las escuelas deben respetar ciertos lineamientos y cumplir con la calidad, espesor y características propias que deben tener para que no ocurran accidentes si están mal construidas, pero esa información solamente la tienen los padres de familia y nosotros no contamos con datos acerca de lo que realizan ni con quién, lo que sí sabemos es que no están certificadas y eso es un peligro para los niños y niñas", detalló Francisco Saracho.

El Secretario de Educación destacó que a pesar de que el programa va directamente a los padres de familia para que sean ellos los que se hagan cargo de las obras y los recursos, en la dependencia estatal se trabaja en un análisis de las obras que se han hecho hasta el momento a través de este programa para poder ofrecer ayuda a los planteles que así lo requieran para verificar que se hagan de la manera adecuada.