En riesgo menores por falta de vacunas

SALTILLO, COAH.- El Diputado del PRI, Álvaro Moreira Valdés, informó que el Gobierno Federal mantiene en riesgo a los menores de edad luego de que suspendió las jornadas de vacunación para ellos contra el COVID - 19, principalmente ante el próximo regreso a clases, por lo que envío un exhorto a la Secretaría de Salud Federal para que se retomen la aplicación de las dosis.

“En Coahuila solamente se alcanzó a cubrir a poco más del cincuenta por ciento de niños, niñas y adolescentes y con el inicio del ciclo escolar, es urgente que la Federación retome las jornadas de vacunación para proteger la salud de los menores”, expresó el legislador.

Moreira Valdés añadió que un foco rojo es el incremento en los contagios que se han registrado en las últimas semanas, aunque leve, el Gobierno Federal no debe pasarlo por alto: “No podemos descartar una ola de casos durante el otoño e invierno ni tampoco minimizar la situación; por eso solicitamos jornadas masivas de vacunación contra el coronavirus, sobre todo en Coahuila donde la cobertura fue baja”.

Finalmente, el Diputado del PRI insistió: ”Aunque existe confianza en que la acumulación de varias capas de inmunidad de la población adquirida mediante repetidas infecciones del virus, así como del proceso de inmunización, podrían reducir el impacto en el número de hospitalizaciones y fallecimientos, sin adecuadas políticas de salud, el virus podría representar una seria amenaza a la salud”.