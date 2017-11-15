Entrega Gobernador puente en Torreón

Torreón, Coahuila.- El gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró hoy el puente Álamos y con ello culminó una inversión de más de 350 millones de pesos en infraestructura vial y urbana que impulsa el desarrollo y el crecimiento de esta ciudad, como una de las más importantes del norte del País.

El Mandatario Estatal manifestó que este puente forma parte de la gran cantidad de obras que se realizaron durante su sexenio a esta ciudad y que están destinadas para el desarrollo de esta ciudad y para dar bienestar y seguridad para los habitantes de esta Comarca Lagunera.

El Mandatario Estatal develó la placa inaugural para abrir paso al puente luego de terminar el segundo cuerpo del puente Álamos que incluye dos carriles de circulación en sentido de Torreón a Gómez Palacio, alumbrado tipo LED en las partes bajas y altas, un semáforo en la parte inferior y alumbrado de dos kilómetros del bulevar Río Nazas.

Esta obra, en la que se invirtieron 50 millones de pesos del Impuesto Sobre Nóminas, evitará los problemas que anteriormente se tenían con las avenidas extraordinarias del río y además forma parte de las obras realizadas en el eje vial Raúl López Sánchez y su continuidad hasta el bulevar Mieleras.

El conjunto de obras que requirieron más de 350 millones de pesos consideran la ampliación del bulevar Mieleras, los puentes sobre el bulevar Mieleras y Laguna; Mieleras y Tecnológico y sobre Bravo y Raúl López Sánchez.

Durante la ceremonia oficial, el Presidente de Canacintra en Torreón, Javier González Lara destacó que esta obra permitirá una mayor conectividad entre los estados de Coahuila y Durango, por lo que reconoció el trabajo realizado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez durante sus seis años de Gobierno.

Mientras tanto, el alcalde Jorge Luis Morán Delgado manifestó que esta infraestructura permitirá atraer mayores inversiones a la ciudad pues hoy, tras el trabajo realizado en materia de seguridad, Torreón retoma nuevamente su ímpetu de desarrollo.

Acompañaron al Gobernador, el alcalde Jorge Luis Morán Delgado; el Secretario de Infraestructura Marco Antonio Dávila Montesinos; el presidente de Canacintra en Torreón Javier González Lara; la diputada federal Flor Estela Rentería; la diputada local Irma Leticia Castaño; el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga y el subsecretario de Desarrollo Social en la región Laguna, Joel Muñoz.