Es erróneo fijar precios

SALTILLO, COAH.- Fijar precios a 24 productos de la canasta básica por parte del Gobierno Federal no es la solución para enfrentar la actual inflación, sino un error que afectaría más a las familias mexicanas; así lo consideró el empresario Raúl Garza de la Peña.

Y es que como se recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno presentará un plan para enfrentar la inflación, que se ubica en 7.72 por ciento; entre las medidas, se incluirá fijar un "precio justo" a 24 productos de la canasta básica.

Durante su conferencia de prensa, el Presidente de la República aseguró: “Vamos a garantizar precios justos. En los básicos, precio de garantía que es otro instrumento importante, en maíz, frijol, arroz, leche, es parte del plan y sin establecer control de precios estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y están cooperando, casi todos están aceptando ayudar, y lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica”.

Ante ello, el empresario de la región Sureste indicó que si en es cierto que hay productos que se han incrementado en los costos al cien por ciento, como el trigo y el sorgo, no es una solución viable: “Los fertilizantes aumentaron al 300 por ciento y eso encarece los insumos porque es más caro producir, pero no es así como se puede enfrentar, sino dando estímulos a los empresarios de todos los rubros para poder salir adelante de la inflación y que no repercuta en los bolsillos de las familias”.

De igual manera, Garza de la peña considero que las políticas públicas están mal: “Ya perdimos competitividad y los que generan las riquezas del país son los empresarios, inversionistas y los trabajadores, pero a ellos no se les apoya”.