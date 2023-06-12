Es Manolo Jiménez Gobernador electo; Entrega IEC constancia de mayoría

SALTILLO, COAH.- Manolo Jiménez Salinas, Gobernador electo de Coahuila para el periodo 2023 - 2029, recibió este domingo la constancia de mayoría de votos en el Instituto Electoral en Coahuila; en el evento protocolario, agradeció a todas las y los coahuilenses que le dieron un voto de confianza, refrendando su compromiso de trabajar en conjunto con la ciudadanía como una nueva forma de hacer política.

“La elección fue un conjunto de esfuerzos, fue gracias a la confianza de las y los coahuilenses, pasamos de ser una alianza entre fuerzas políticas a un gran frente ciudadano integrado por muchas y muchos coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestra tierra; vamos a trabajar por ellos, incansablemente ´por el bien de Coahuila y de nuestras familias”, señaló Jiménez Salinas.

Acompañado por su esposa Paola Rodríguez, sus hijos Manolo, Santiago, Catalina y Cordelia, así como sus padres Liliana Salinas y Manuel Jiménez, detalló que al ir más allá de una alianza partidista se logró construir un gran frente ciudadano, como una nueva forma de trabajar entre sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanos y gobierno para entre todos continuar construyendo la grandeza de Coahuila.

Así mismo, Jiménez Salinas reconoció el trabajo de los diversos partidos políticos en el estado y los llamó a trabajar en conjunto por el bien de Coahuila, señalando que, si bien no coinciden el algunos temas político-partidistas, sí los une el gran amor a esta entidad como un punto de encuentro.

“Si privilegiamos y ponemos en primer término a nuestro estado, estoy seguro que vamos a poder hacer muchas cosas buenas por nuestra comunidad, que nos complementemos y nos ayudemos con el único objetivo que le vaya bien a nuestro Estado, independientemente de nuestro partido, Coahuila es nuestra casa, es nuestro hogar, es donde vivimos con lo que más amamos que es nuestra familia”, destacó.

El gobernador electo añadió que está dispuesto y con toda la apertura política para trabajar en equipo por las y los coahuilenses, por quienes votaron por todas las opciones el pasado cuatro de junio.

Finalmente, expresó que el siguiente paso es construir un proyecto ejecutivo para pasar de una oferta política al desarrollo de los proyectos, programas y compromisos de campaña y que a partir del 1 de diciembre de este 2023, juntos como una gran familia continuar trabajando por el bien de Coahuila.

CAJA DE DATOS

VOTACIÓN HISTÓRICA DE 765 MIL 979 VOTOS

“La elección fue un conjunto de esfuerzos, fue gracias a la confianza de las y los coahuilenses, pasamos de ser una alianza entre fuerzas políticas a un gran frente ciudadano integrado por muchas y muchos coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestra tierra; vamos a trabajar por ellos, incansablemente ´por el bien de Coahuila y de nuestras familias”, señaló.