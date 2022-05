“Es Morena experto en distractores”

SALTILLO, COAH.- El pasado domingo 1 de mayo es fue el día más violento en lo que va del año 2022, con 112 personas víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el viernes 29 de abril el informe reportó 42 muertes por homicidio doloso, para incrementar a 76 casos el Día del Niño, 30 de abril y el fin de semana concluyó con el día de más asesinatos en lo que va del año.

Así lo detalló el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso en Coahuila, Eduardo Olmos y señaló que la política en materia de seguridad en el país ha sido fallida, por eso de manera constante, el Partido Morena busca distractores para no dar informes de los resultados nulos que se tienen en diversos rubros, como lo es la actual cortina de humo de la Reforma Electoral.

“Creo que la iniciativa tiene puntos interesantes que pueden abordarse si las partes están dispuestas a sentarse a dialogar, pero las posturas irreductibles como las que ellos toman no benefician al país, no hay llamado al acuerdo ni al consenso y por eso la reforma Eléctrica no pasó; es lo que va a suceder ahora y nuevamente van a generar el tema de polarización y crear distractores para que la sociedad no cuestione lo que no han sabido hacer como gobernantes”, expresó el legislador.

Eduardo Olmos añadió: “Parece que es un Gobierno Federal que con cortinas de humo quiere mantener a la población engañada, porque el siguiente tema no será la inseguridad que dejó el pasado domingo como uno de los días con mayor violencia en el año, sino los opositores que serán llamados traidores a la patria por no apoyar otra ocurrencia, mientras que México está ahogándose en sangre los responsables de buscar soluciones”.

Finalmente, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso refirió que es importante regresar a los problemas reales del país y no seguir creando distractores; cabe señalar que en lo que va de 2022, en todo el país han sido asesinadas 8 mil 478 de acuerdo con el reporte diario, para un promedio diario de 78.1 casos.