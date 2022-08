"Es Morena una tragedia"

SALTILLO, COAH.- Ataques brutales como los que no se habían visto en los últimos 40 años son los que surgen desde la Presidencia de la República contra opositores, instituciones, periodistas, empresarios y todos aquellos con ideología distinta a Morena, así lo expresó el Líder Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

"Enviamos al Gobierno Federal un mensaje claro desde Coahuila, se deben respetar a las instituciones y que el ejecutivo (Andrés Manuel López Obrador) comprenda que el poder legislativo es eso, un poder y no un empleado del poder; en la bancada del PRI tenemos el compromiso de construir una agenda legislativa y profesional que le sirva a México y que nos proyecte como un partido de vanguardia, moderno y de experiencia que tiene la capacidad para enfrentar los retos, y presentaremos las propuestas y soluciones que necesita el país". añadió.

Alito Moreno destacó en su mensaje durante la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, que los legisladores están firmes y con carácter para generar iniciativas constitucionales en beneficio de la ciudadanía; mientras que las propuestas de Morena, como la desaparición del INE y la militarización de México no tienen consenso y son regresivas.

"No vamos a permitir que vulneren las instituciones, trabajaremos para un mejor país y que no se disuelva el México democrático, el estado de derecho y la división de poderes, porque el país se cae a pedazos; hay casi 130 mil homicidios, más de 3 mil 500 feminicidios, 4 mil secuestros y en 9 de cada diez hospitales no hay medicamento; es aquí donde emerge la protesta y responsabilidad de nuestro grupo parlamentario compuesto de hombres y mujeres capacitados con experiencia y compromiso para construir una mejor agenda legislativa", dijo.

Moreno Cárdenas consideró que el Gobierno Federal solamente crea distractores para que los ciudadanos no ven, aunque sí sientan lo que ocurre en México, tal y como los últimos episodios violentos que se registraron la semana pasada en Chihuahua, Baja California, Michoacán y Guanajuato, con ataques de células delictivas.

"México vive tiempos de zozobra, jamás habíamos pasado lo que ahora vivimos, por eso Morena es una tragedia y una desgracia, son ineptos, incapaces, corruptos, por decir lo menos, por eso no podemos permitir que violenten y vulneren nuestras instituciones y pretendan destruir el régimen democrático que tenemos", finalizó el Presidente Nacional del PRI.