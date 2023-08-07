Exigen recursos para carreteras

SALTILLO, COAH.- El Diputado Federal Jericó Abramo Masso expresó que el Gobierno Federal tienen un total desinterés en mejorar el recurso destinado a la infraestructura del país y por ende, Coahuila es uno de los Estados con mayor afectación.

“El presupuesto federal no es equilibrado, pues la Federación dejó fuera de entrega de recursos a 28 Estados para invertir en obras de infraestructura, como mejorar, construir y dar mantenimiento a las carreteras que permitan evitar un caos vial; dejaron debilitados a las finanzas estatales y municipales por el desinterés que tienen en el crecimiento y desarrollo del país”, destacó el funcionario.

Abramo Masso añadió que será en septiembre cuando se presente el siguiente paquete económico, en el que los legisladores discutan la Ley de ingresos y Egresos en la Cámara de Diputados, por lo que se exigirá al Gobierno Federal que se destinen los recursos necesarios para poder invertir en carreteras.

“El norte de México tiene una gran competitividad por sí solo, y en Coahuila ha aumentado el tráfico, además de que transitar por la entidad ofrece seguridad, por eso muchos la eligen como ruta; sin embargo, es necesario invertir en infraestructura y que la Federación haga lo propio”; finalizó Jericó Abramo Masso.