Fomentan padres violencia contra mujeres: Salinas

RAMOS ARIZPE, COAH.- De acuerdo al resultado de los análisis constantes que se realizan en los Centros de Empoderamiento, destacan los casos de las mujeres que no pudieron concluir sus estudios de preparatoria debido a que en sus propios hogares, sus padres no les permitieron continuar estudiando con el argumento de que no era necesario, pues su misión de vida era permanecer en casa y hacerse cargo de la familia.

Katy Salinas Pérez, Directora General del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila dio a conocer lo anterior y agregó que este tipo de conductas es uno de los tipos de violencia que existen hacia la mujer: "Seguimos atendiendo casos en los que ellas fueron educadas de tal manera y por eso desarrollan una dependencia hacia sus parejas, que son proveedores y no es fácil para las víctimas salir del núcleo de agresiones, ya que consideran que deben aguantar porque esa es precisamente su misión de vida".

La funcionaria estatal reiteró que es común escucharlas decir que sus padres ya no les permitieron continuar con sus estudios de preparatoria por ser mujeres y lo importante para ellas era aprender solamente las labores del hogar: "Es violencia y discriminación por parte de sus padres, cuando lo correcto es compartir con la pareja las tareas y la educación de los hijos mediante una paternidad responsable".

En ese sentido, Katy Salinas Pérez informó que en los Centros de Empoderamiento, una de las herramientas que se ofrecen a las mujeres que acuden para denunciar ser víctimas de violencia, es que puedan concluir sus estudios de preparatoria y licenciatura gratuitamente, debido a que el Gobierno del Estado promueve esta estrategia para que ellas puedan ser autosuficientes y salir del entorno de maltrato.

"Más de dos mil mujeres se han graduado de sus estudios de preparatoria y es muy emotivo porque algunas van acompañadas de sus nietos; en la universidad más de 500 coahuilenses tienen un título de maestras gracias a un convenio que tenemos con la Universidad Pedagógica de donde ha egresado 4 generaciones", finalizó la directora de la dependencia.