'Fórmese en la fila', responden a madre que busca a su hija en Coahuila

La señora María Guadalupe Pérez busca a su hija Dibanhi Aguilar desde hace 10 meses en Torreón, Coahuila, pero la indiferencia de las autoridades ya la han agotado, pues día a día ve como el caso de su pequeña se va quedando en el olvido.

"Ella era Debanhi, mi hija es Dibanhi, con i", señaló la madre, quien ha visto como en Nuevo León buscaron a Debanhi Escobar hasta encontrarla.

María Guadalupe señaló al medio El Universal que cuando les habló del tema de Debanhi, las autoridades ellos solo le respondieron: "Allá tienen más recursos que aquí".

La mujer cuenta que no tiene pistas de su hija, quien desapareció el pasado 25 de junio de 2021.

Agregó que el Ministerio Público le dejó claro que había más mujeres desaparecidas y no solo la de ella.

"Me dijeron así como: ´Fórmese en la fila, señora. Hay muchas como usted que tienen más años buscando´.

"¿Qué es lo que esperan?, ¿qué me aviente de un puente y deje un escrito donde ponga nombres de que nadie me hace caso? Mi hija no es una huérfana", dijo la mujer.

La mujer señala que desconoce muchas cosas en términos de desapariciones.

"Una es ignorante en todo esto. No sabe uno los derechos que tenemos. No sabía de la existencia del protocolo Alba, que la deben de buscar luego luego, y no lo hicieron. Me entero del protocolo que deben atender a las mujeres y niñas desaparecidas por su vulnerabilidad, y no lo hicieron", recrimina la madre.

Doña María Guadalupe contó que ha recibido intimidaciones.

"No ande investigando por su cuenta", "no se acerque a cuestionar a las personas", "tenga cuidado en hablar con medios de comunicación", son algunas de las respuestas que ha recibido la mujer por parte de las autoridades.

María Guadalupe contó que tres meses después de la desaparición de su hija, la Fiscalía acudió a hacer investigaciones periciales de la casa donde Jovanna Dibanhi vivía con su pareja, un hombre de más de 40 años de quien, según la madre, ahora no se sabe nada.

"A mi nieta la dejaron sin su mamá. ¿Dónde está? ¿Dónde están los derechos de nosotros? No hay nada en redes sociales. No se vale, es una vida más", reclama la madre.