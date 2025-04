Fuera de votación 4 mil ciudadanos

SALTILLO, COAH.- José Luis Vázquez López, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, informó que aproximadamente 4 mil credenciales para votar no fueron recogidas por sus propietarios antes de que venciera el plazo para hacerlo; por ello, no podrán participar en la elección del Poder Judicial de la Federación el próximo 1 de junio.

El funcionario detalló que el pasado lunes 31 de marzo marcó el cierre de la campaña de credencialización del INE, y fue ese el último día para que los ciudadanos que habían tramitado su credencial acudieran a recogerla en los módulos correspondientes en Coahuila.

Según datos de la Junta Local del INE en el estado, en la última actualización realizada, se estimaba que aún había unas 4 mil 200 credenciales sin recoger, lo que implica que esos ciudadanos no podrán hacer uso de este documento hasta después de las elecciones.

"Quien no la haya recogido no podrá votar el 1 de junio, y además, si hubo algún cambio en los datos o si modificaron su información, la credencial anterior ya está dada de baja", aclaró Vázquez López.

Además de no poder votar, los coahuilenses que no recogieron su credencial no podrán utilizarla para realizar trámites oficiales, comerciales o bancarios.

Lo anterior incluye acciones como abrir cuentas bancarias, realizar transacciones o cobrar cheques, entre otros trámites que requieren la credencial como identificación.