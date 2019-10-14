GOBERNADOR RIQUELME, COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN DE COAHUILA

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo en la Región Laguna, donde una vez más dio certeza de su permanente compromiso con la educación y las familias coahuilenses.

El Mandatario estatal llegó para poner la primera piedra de una barda perimetral en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL), en la que se invertirán 4.5 millones de pesos.

También para entregar 182 cartas de liberación y 55 escrituras del Programa de Escrituración, de la Cartera del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), y otorgar 10 computadoras a la Escuela Primaria Anexa a la Normal.

En su discurso en el ITL, advirtió que dentro de las obras del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) también concretará “la segunda etapa del laboratorio de bioenergía, con 16 millones de pesos, y el laboratorio eólico (la segunda etapa), con 7 millones de pesos”.

Se dijo gustoso de regresar a su casa de estudios y ante el auditorio agradeció la comunión de esfuerzos con el Ayuntamiento de Torreón para conseguir que más inversiones lleguen a Coahuila y a La Laguna.

“Lo mejor es la mano de obra calificada, los ingenieros y los técnicos que de aquí emanan”, sentenció.

Ahí mismo, tomó protesta a la nueva Mesa Directiva de la Federación de Estudiantes de los Institutos Tecnológicos de Coahuila (FEITEC).

Donde felicitó a los jóvenes porque sólo a través de la organización se logran grandes cosas para el país. Las exigencias estudiantiles son muchas y nacen de quienes tienen la visión y el compromiso con su institución, acotó.

Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón, le dio la bienvenida al gobernador Miguel Riquelme y le ratificó que seguirá trabajando con el Estado para mejorar las condiciones del ITL, que se ha caracterizado por tener buenos estudiantes y técnicos.

“En épocas difíciles y de incertidumbre económica, hay gente que está decidida a invertir por su mano de obra, y este es el mayor plus que tiene Torreón y La Laguna”, dijo.

En la Escuela Primaria Anexa a la Normal entregó 10 computadoras y se comprometió a mejorar la infraestructura de la que también fuera su institución, del 1976 a 1982.

Para este año, acordó que deberá quedar listo un centro de cómputo, la reposición del piso de la explanada del patio cívico, la instalación de 18 aparatos de aire y cañones, y la rehabilitación del piso de la entrada principal, lo anterior con una inversión alrededor de un millón y medio de pesos.

En tanto que para 2020, la intención es rescatar el piso del patio trasero y los salones existentes —que no se usan— para que puedan ser utilizados como una biblioteca digital.

“La vida da muchas vueltas y hoy tengo el orgullo de venir a poner un granito de arena en mis instituciones, donde siempre han conservado un gran nivel académico”, expresó.

En ambos planteles se comprometió, en lo que resta de su sexenio, a realizar una obra por año.

ESCRITURAS Y CARTAS DE LIBERACIÓN

En la entrega de escrituras, dijo que se trata de uno de los principales compromisos de su Administración dar certidumbre a más familias coahuilenses.

“La meta de cualquier ser humano es dejarle a sus hijos un patrimonio y además mejor de lo que cada padre ha tenido en la vida”, sentenció.

Expresó que desde su Gobierno les garantiza que sí es su casa, pero deben empezar un trámite de escrituración que tendrá validez durante su gobierno.

Argumentó que sólo les costará mil 600 pesos y eso les quitará el problema del porqué muchos no han escriturado, que es el económico.

Por su parte, la señora Rosa Martha Esparza Andrade pronunció unas palabras a nombre de todos los beneficiarios de las escrituras, para agradecer por cumplirles el sueño de tener la garantía de sus hogares.

“Hoy es un sueño que se cumple, es un día que esperamos por mucho tiempo, porque es el patrimonio de nuestra familia; ahora podremos dormir tranquilos y eso se lo debemos a usted, Gobernador, que cumple lo que promete”, señaló.

En los eventos lo acompañaron el Secretario de Educación, Higinio González Calderón; el Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Jesús Montemayor Garza, y la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería Medina.

También el Director del Consejo Estatal de Vivienda, Ricardo Aguirre Gutiérrez; el Director del CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes; el Director del Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado, Sergio Mier Campos, y el Director del Registro Público, Javier Lechuga Jiménez.