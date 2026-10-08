Coahuila avanza en control de gusano barrenador y reanuda exportaciones de ganado

SALTILLO, Coah. - Coahuila mantiene 31 casos activos de gusano barrenador del ganado, con la región sureste como la zona más afectada, informó Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural del estado.

El funcionario señaló que las autoridades continúan con labores de vigilancia y contención de la plaga, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

De acuerdo con el secretario, más de 300 casos ya fueron atendidos y se encuentran inactivos. Hasta el momento, agregó, no se han reportado muertes de animales relacionadas con esta problemática.

Para contener la propagación, alrededor de 27 brigadas recorren las distintas regiones de la entidad y realizan inspecciones sanitarias en ranchos y predios ganaderos, tanto del sector social como de la pequeña propiedad.

Montemayor Garza precisó que Coahuila permanece en una fase de control, por lo que todavía no puede hablarse de la erradicación del gusano barrenador. Para avanzar hacia esa etapa será necesario, entre otros factores, disponer de suficientes moscas estériles que permitan interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.

En paralelo, el gobierno estatal trabaja en las condiciones sanitarias necesarias para reanudar las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, mediante la coordinación con las autoridades de ese país y el cumplimiento de los protocolos establecidos para autorizar los cruces fronterizos.

El procedimiento contempla tres revisiones veterinarias: la primera en el rancho de procedencia de los animales; la segunda, en el Punto de Inspección Federal (PIF) de Piedras Negras, y una tercera a cargo de las autoridades sanitarias estadounidenses.

Los ejemplares que superen las inspecciones y cumplan con los requisitos podrán cruzar hacia el mercado estadounidense.

Medidas preventivas

Como parte de las medidas preventivas, el secretario adelantó que se promoverá la utilización de aretes electrónicos para identificar al ganado y reducir el riesgo de infestación asociado con las heridas que puede provocar la colocación del arete azul empleado durante el proceso de exportación.

Asimismo, indicó que se mantienen conversaciones con productores ganaderos, legisladores y autoridades de Texas para fortalecer la cooperación entre ambos lados de la frontera y avanzar en la recuperación de las ventas de ganado al extranjero.