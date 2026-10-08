Javier Díaz González entrega obras de repavimentación en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó obras de repavimentación en calles de la colonia Centenario, con lo que sigue beneficiando a todos los sectores de la población para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Díaz González dio a conocer a habitantes de esa zona que las obras son posibles con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y les compartió que en la capital de Coahuila se invertirán 639 millones de pesos en rehabilitación de vialidades, infraestructura hídrica y educativa, servicios primarios y mejora de espacios públicos.

"Todos los días trabajamos muy coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en obras y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la gente de Saltillo y así vamos a seguir en todos los sectores de la ciudad", afirmó el alcalde.

En su mensaje, el diputado local electo Álvaro Moreira Valdés señaló que estas obras sociales son muy importantes porque impactan de manera directa en el bienestar de las familias.

"La obra de pavimentación que hoy se entrega en la colonia Centenario es muy importante porque se transforman las calles, así la gente puede transitar con mayor seguridad", señaló Moreira Valdés.

El director de Infraestructura y Obra Pública en el municipio, Antonio Nerio Maltos, detalló que la repavimentación se realizó sobre la calle 1 de Mayo, entre Francisco de Urdiñola y la calle Santa Rosa, tramo que tiene una longitud de 588 metros.

Explicó que se hizo bacheo profundo, barrido de la superficie, aplicación de riego de liga y de la nueva capa de asfalto, así como la nivelación de los brocales, con una inversión de poco más de 2 millones de pesos.

En representación de las y los vecinos de ese sector, José Isabel de la Rosa agradeció al alcalde Javier Díaz González por entregarles esta calle completamente renovada.

"El alcalde Javier Díaz sí cumple lo que promete y lo hace por amor a Saltillo; prueba de esto es la calle que hoy entrega repavimentada", afirmó el vecino de la colonia Centenario.

En el evento también estuvieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez, demás integrantes del Cabildo local, titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos de ese sector.