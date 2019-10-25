Implementa PRONNIF “escalón universal”

Saltillo, Coah.- En el marco de la celebración del Día Mundial de las Personas con Talla Baja y Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF) implementa el escalón universal en la dependencia central.

La titular de PRONNIF, Leticia Sánchez Campos, explicó que el objetivo de la implementación de este escalón responde a refrendar el compromiso con la gente de talla pequeña y, a su vez dar seguimiento a la reforma a la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado.

En el marco de la celebración del Día Mundial de las Personas con Talla Baja y Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña, la PRONNIF implementa el escalón universal en la dependencia central.

“Este es un primer acercamiento, estamos trabajando con el DIF Saltillo, con el Departamento de la Coordinación de Inclusión y con la Asociación Gente Pequeña en Coahuila, para llevar este escalón a todas nuestras oficinas regionales”, dijo la Procuradora.

Sánchez Campos aseguró que Coahuila es pionero en políticas públicas en el tema de derechos humanos, y ejemplo de ello es el decreto que todo edificio debe contar con espacios adecuados para dar atención a las personas de talla pequeña.

Precisó que hoy que se conmemora esta fecha importante, sostuvo una reunión con Cynthia del Carmen Molano Serna, jefa del Departamento de la Coordinación de Inclusión del Sistema DIF Saltillo y presidenta de la Asociación de Gente Pequeña en Coahuila, para colocar el primer escalón universal en la dependencia.

Sostuvo una reunión con Cynthia del Carmen Molano Serna, jefa del Departamento de la Coordinación de Inclusión del Sistema DIF Saltillo y presidenta de la Asociación de Gente Pequeña en Coahuila.

“Estamos en la disponibilidad de concretar acciones. En próximas fechas tendremos reuniones para trabajar coordinadamente entre dependencias y la asociación, y continuar implementando estos escalones universales a nivel estado”, dijo.

“Como dependencia protectora de los derechos humanos, trabajamos para brindar las herramientas adecuadas a nuestros usuarios y generar espacios accesibles para todas y todos”, concluyó la Procuradora.