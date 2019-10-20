INAUGURA MARS CLÍNICA PARA ATENCIÓN DEL CÁNCER

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en compañía de Javier Guerrero García, Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inauguró este día la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en la Capital del Estado.

Esta unidad está ubicada en la Colonia Centro Metropolitano, justo a un costado del Instituto Tecnológico Don Bosco.

El gobernador Miguel Riquelme destacó la alianza entre el Gobierno del Estado y la Federación en materia de Salud, a lo que Guerrero García señaló que el IMSS responde así a las necesidades de un estado con crecimiento constante como Coahuila, y que requiere infraestructura clínica.

El Secretario General del IMSS aseguró que este día es muy importante en los esfuerzos que se realizan en el País para mejorar los índices de salud de la población en general.

Informó que hoy, de manera simultánea, se inauguran 5 Unidades de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en diferentes partes del País; una de ellas esta de Saltillo.

El funcionario federal mencionó que en Coahuila se estarán contratando más de 330 médicos para combatir el rezago que se tiene, y se hará lo mismo con enfermeros y enfermeras.

Recordó además que en 2020 se estará iniciando un programa muy agresivo de inversión en infraestructura de salud para Coahuila de más de 8 mil millones de pesos, mismo que se incrementará con los acuerdos que hizo el Presidente de la República en su última gira por el estado.

GRAN ALIANZA: MARS

El gobernador Miguel Riquelme mencionó en su mensaje que la alianza de Coahuila con el Gobierno Federal en materia de salud se consolida con la apertura de esta Unidad, pero además con la inversión de más de 8 mil 300 millones de pesos en esta materia para el Estado de Coahuila.

“Coahuila es uno de los estados que sigue generando empleos, por lo tanto derechohabientes. Es decir, sigue creciendo nuestro desarrollo económico y por ende la infraestructura en materia de salud es indispensable”, aseguró el Mandatario estatal.

Agregó que se tienen grandes retos en materia de salud, pero que se han estado resolviendo.

En ese sentido, Miguel Riquelme indicó que para poder tener resultados importantes es muy necesario que los esfuerzos sean entre los tres órdenes de Gobierno.

Asimismo, dijo que esta clínica viene a fortalecer la amplia estrategia de prevención y detección que se despliega por parte del Gobierno Federal y Estatal en conjunto con los principales municipios de la entidad, aquellos que tienen capacidad para combatir el cáncer y con los propósitos de reducir los factores de riesgo y otorgar tratamiento integral.

“Tenemos que hacer conciencia en todas las mujeres para que puedan acudir ahora con una mejor tecnología, con una mejor atención y sobre todo reduciendo los tiempos de detección, que es lo que nos permitirá salvar muchas vidas”, ahondó el Gobernador coahuilense.

De la misma manera recordó que hoy, en el marco del Día y del Mes de la Lucha contra el Cáncer de la Mujer, Coahuila se está sumado a los esfuerzos del Gobierno Federal y al de los 38 municipios en este objetivo.

Con esta clínica se beneficiarán más de 350 mil derechohabientes, de más de 40 años, explicó.

Acompañaron a Gobernador en este evento, además, Armando Guadiana Tijerina, senador de la República; Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo; Laura Irene Pérez Montes, directora de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama; Manuel Cervantes Ocampo, Coordinador Nacional de Atención Integral a la Salud en el primer nivel de atención del IMSS; Ana María García Martínez, Directora General del Hospital General de Zona No. 1; Lucila Olvera Santana, coordinadora técnica de Infraestructura Médica; Yolanda Jaramillo Rodríguez, presidenta de la Fundación Mujeres Salvando Mujeres; Luz Elena Zavala Martínez, derechohabiente de esta Unidad.

Además de funcionarios federales y estatales, así como trabajadores del IMSS.