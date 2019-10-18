Incrementa Salud ayuda a personas

Saltillo, Coah.- Para atender las necesidades más urgentes de la población en situación vulnerable, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud (SS), entregará más de mil 300 apoyos para antes que finalice 2019.

De esta manera, la Secretaría de Salud del Estado, por medio del trabajo del Patrimonio de la Beneficencia Pública (PBP), se ha estado llevando a cabo el programa “Apoyos para Todos”, a personas que se encuentran en situación vulnerable en las diversas regiones y zonas rurales de la entidad.

Roberto Bernal Gómez, titular de Salud en Coahuila, puntualizó que estos beneficios se han estado otorgando para la atención en salud, para movilidad e inclusión de coahuilenses, a quienes se les brinda la oportunidad de un desarrollo con mayores alternativas, para mejorar así la calidad de vida de la población.

“La preocupación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es atender la salud de cada ciudadano, y en el caso de coahuilenses en situación de vulnerabilidad, darles apoyos y herramientas para su inclusión, para su desarrollo en todos los ámbitos, lo que nos impulsa a seguir trabajando para apoyar a toda la población”, expresó Bernal Gómez.

Además, el funcionario puntualizó que entre los apoyos que entrega el PBP se encuentran bastones, sillas de ruedas estándar, sillas de ruedas PCI, lentes, aparatos auditivos, muletas, prótesis externas, andadores y medicamentos, entre otros.

Destacó que la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, también ha sido una pieza clave en estas gestiones, pues en coordinación con el DIF se ha podido incrementar el número de personas beneficiadas en todo el estado.

La Secretaría de Salud del Estado, por medio del trabajo del Patrimonio de la Beneficencia Pública (PBP), se ha estado llevando a cabo el programa “Apoyos para Todos”.

Entre los apoyos que brinda el PBP, se han entregado 499 aparatos, como sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas a personas que necesitan alguno de estos auxiliares para mejorar su desplazamiento.

Como parte del programa “Lentes para Todos”, se han entregado 782 a personas con alguna deficiencia visual, además de diversos apoyos a personas con la entrega de medicamento básico.

“Ha sido gracias al apoyo y trabajo de los trabajadores de la Secretaría de Salud que están en el Patrimonio de la Beneficencia Pública, para que niños, niñas y personas de la tercera edad que viven en zonas marginadas y ejidos de Coahuila puedan mejorar su calidad de vida en este año”, aseguró Bernal Gómez.