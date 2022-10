Incumple Federación entrega de recursos en rehabilitación del tramo Los Chorros

SALTILLO, COAH.- La Diputada Edna Dávalos Elizondo insistió en el Congreso del Estado que se deben reasignar los recursos ya aprobados para invertirse en el tramo de la Carretera 57 de Los Chorro, mismos que fueron autorizados por el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el que Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha enviado a Coahuila.

"Hice el llamado a todos los diputados, independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan, porque a fin de cuentas es una carretera que utilizan miles de mexicanos e incluso extranjeros y se le identifica como una de las más peligrosas del país; también es necesaria la presencia de a presencia de las corporaciones de seguridad federales como la Guardia Nacional, que luego del accidente registrado en diciembre de 2021 manifestó el compromiso de efectuar patrullajes de manera constante para vigilar esa vía, lo cual tampoco se ha cumplido", expresó la legisladora.

Dávalos Elizondo destacó que se mantiene en pláticas constantes con el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, para intentar recuperar el recurso que ya estaba destinado a Los Chorros e incluso etiquetado para la remodelación del tramo: "No sabemos y no nos han podido decir por qué ya no se destinó a pesar de que ya estaba aprobado el proyecto desde la administración federal pasada, se aprueba en el último año y cuando viene la asignación del recurso al año siguiente, desaparece y yo no venía dentro del presupuesto".

Finalmente, la Diputada del PRI reiteró que exigen al Gobierno Federal una explicación del por qué se quitó, si ya estaba presupuestado: "Existía un monto para Coahuila en ese tramo en lo particular, por eso tenemos que seguir alzando la voz con tal de que se atienda la problemática porque no queremos volver a tener otro accidente fatal en el que tengamos nuevamente que lamentar el que no ha llegado el recurso".