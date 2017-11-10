Informa Director de Ciencias Sociales

SALTILLO, Coahuila.- La escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, se consolida con un centro de estudios de gran calidad, reconocido por las instancias acreditadoras nacionales, así lo dio a conocer su director, Alfonso González Ramírez, durante su informe de actividades.

El rector de la máxima casa de estudios, Blas José Flores Dávila, felicitó a la comunidad estudiantil y académica por ser parte activa para la consolidación de un plantel educativo de gran calidad, con el liderazgo del director trabajando unidos por el bienestar de la escuela.

Flores Dávila, reconoció las acciones que se realizan para el crecimiento de la Escuela, como la reforma curricular que es reflejo de la evolución y desarrollo del plantel, mismo que ha sido sede de importantes eventos a nivel local, regional, nacional y con la participación de instituciones internacionales.

Asimismo, expresó su reconocimiento por los logros que se han obtenido como la Acreditación de Calidad Nivel I otorgado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, así como las movilidades de estudiantes a planteles de la misma UA de C.

Por su parte, el director Alfonso González Ramírez, expresó que la Escuela de Ciencias Sociales ha crecido y se fortalece cada día gracias al trabajo de alumnos, docentes e investigadores, así como de los trabajadores manuales y administrativos.

Expresó que actualmente el Cuerpo Académico del plantel, coordinado por la Doctora Cristina Martínez García, se encuentra en Consolidación desde 2015 y está integrado por seis Profesores de Tiempo Completo y que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, tres de ellos se encuentran en el Nivel 1.

Para atender el objetivo de internacionalización de la UA de C, alumnos de diversos semestres realizaron estancias académicas en universidades de Italia, España, Brasil y Francia, asimismo se recibió a un estudiante procedente de la Universidad Tolimán, Colombia.

De igual manera, para fortalecer sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas para la aplicación académica y profesional, siete estudiantes realizaron estancias académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara.

En el área de investigación, la Escuela desarrolla más de 20 investigaciones por parte de profesores, mismos que se convirtieron en productos académicos de calidad, como ponencias en congresos nacionales e internacionales, artículos científicos y capítulos de libros.

Destacó que en la mayoría de los trabajos de investigación participan alumnos de distintos semestres en coordinación con los profesores quienes trabajan en temas relacionados con la migración, rescate de archivos históricos, tribus, historia gastronómica, entre otros.

Además, durante el periodo informado, se realizaron la publicación de 10 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así como la publicación de 10 libros, entre los que destaca la elaboración de un libro conmemorativo de la UA de C “60 Años Universidad Autónoma de Coahuila 1957-2017”, coordinado por Guadalupe Sánchez de la O y Cecilia Jiménez.

Gracias a la Reforma Curricular de 2015, se permite la movilidad académica interinstitucional que posibilita a los estudiantes del nuevo Plan de Estudios a cursar materias en las Facultades de Trabajo Social, Comunicación, Ciencias de la Educación y Humanidades y en las escuelas de Artes Plásticas y Superior de Música.

“Destaco que este es el primer plan de estudios de nuestra universidad que desde su fundamento concibe la movilidad interinstitucional, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional, lo cual representa la punta de lanza para la Reforma Curricular que otras escuelas y facultades realicen en un futuro cercano. Esta convivencia interdisciplinar será de beneficio y riqueza para los estudiantes y maestros de las escuelas involucradas”.

Durante septiembre de 2016, la Escuela fue evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, otorgando al plantel la Acreditación de Calidad Nivel I con vigencia hasta el 2021, siendo uno de los dos planteles en conseguir la acreditación por cinco años.