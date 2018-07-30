Inicia estado proceso para reestructurar deuda

Con el objetivo de disponer de mayores recursos económicos para destinarlos a obras, programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad, el Gobierno del Estado de Coahuila inició hoy la reestructuración de su deuda a largo plazo, -cuyo saldo actual es de 36,121 millones de pesos-, con la publicación de la convocatoria pública a instituciones financieras que deseen participar en este proceso que podría culminar en noviembre de este mismo año, informó la Secretaría de Finanzas.

En ese sentido, la dependencia explica que las principales características de la reestructura serán:

1.- Una mejora en la tasa de interés.

2.- La contratación de aquellas que presenten la menor tasa efectiva, que incluye tasa y gastos.

3.- En cuanto a la Garantía, se conservará la actual del Fondo General de Participaciones (94.23%) y se libera el 25% del IEPS del diésel y gasolina.

Al respecto, la SEFIN señala que si ninguna de las propuestas que se presenten ofrece mejorar sustancialmente el servicio de la deuda, no se procederá a su reestructuración.

La Secretaría explicó también que de acuerdo al Decreto 958 del 22 de septiembre de 2017, el Techo autorizado para reestructuración es de 37 mil millones de pesos.

Sobre el proceso de convocatoria, la SEFIN agregó que ésta se publicó este lunes 30 de julio; el próximo 14 de agosto será la fecha de entrega de bases a bancos que presenten por escrito su interés en participar y al mismo tiempo se llevará a cabo el primer taller de aclaraciones en la Secretaría de Finanzas; el 28 de agosto se llevará a cabo el segundo taller de aclaraciones también en la Secretaría de Finanzas

El 12 de septiembre será la presentación y apertura de ofertas de bancos inscritos y el 14 de septiembre la publicación de Fallo, a través de la página de la Secretaría: www.sefincoahuila.gob.mx