Inicia "Feria del Corazón Feliz"

TORREÓN, COAH.- En el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña, el Sistema DIF Coahuila, la Secretaría de Salud y la de Inclusión y Desarrollo Social organizaron una jornada para detectar cardiopatías congénitas y la "Feria del Corazón", en las instalaciones del Hospital General de Torreón.

En evento, presidido por Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila, se atendió a 150 niños por parte de médicos especialistas en cardiologías de Saltillo y Torreón.

Adicionalmente se instaron módulos de orientación alimentaria, detecciones de sobrepeso y obesidad, y entrega de juguetes, entre otros.

Estas acciones se consolidan gracias al apoyo de los programas "Mejora Coahuila" en tu salud y "Cambiando Vidas", y se han proyectado para este año 300 detecciones para toda la entidad.

A nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, enfatizó que en Coahuila se aplican programas innovadores para prevenir enfermedades en toda la población, especialmente en la niñez, y una muestra de ello es la estrategia "Cambiando Vidas".

Por su parte, Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, manifestó que el Gobierno Estatal, a través de "Mejora Coahuila" amplía el número de beneficiarios, especialmente de las comunidades rurales y en condiciones de vulnerabilidad.

"Estos programas no serían posibles si no trabajamos todos en equipo, existe la voluntad y la iniciativa de un gobernador sensible y cercano a la gente" apuntó Jiménez Salinas.

Roberto Teodoro de Jesús Alvarenga, médico cardiólogo responsable del programa, detalló que en la pasada jornada celebrada en Monclova se benefició a 70 infantes.

"Seguiremos apoyando estas acciones en favor de la salud de los pequeños coahuilenses", agregó.

En el evento estuvieron presentes la senadora Verónica Martínez García; el director del programa "Cambiando Vidas", Sergio de Parra Juambelz; la presidenta del Voluntariado, Alma Lee Chibli de Bernal; la Coordinadora Estatal de Enfermería, Dora Elena Mottu Campos, y el Director del Hospital General de Torreón, Favio Édgar Martínez Flores.