Ofrece concierto la Banda Militar

MÚZQUIZ, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevó a cabo con gran éxito el concierto de la Banda de Música de la XI Región Militar en el Auditorio Municipal Urbano Santos.

Con este concierto iniciaron los festejos en la Región Carbonífera "Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos".

El evento reunió a numerosas familias muzquenses que disfrutaron de una tarde de música y convivencia, en un ambiente de cercanía entre las fuerzas armadas y la ciudadanía, a través de un repertorio musical de gran calidad.

A la presentación asistió la presidenta municipal Laura Jiménez, quien compartió este momento especial con los asistentes, acompañada del Coronel de Caballería de Estado Mayor Hugo Horacio Verdejo Salcedo, reconociendo el talento, disciplina y profesionalismo de los integrantes de la Banda de Música de la XI Región Militar.

Importancia de fortalecer los lazos entre el Ejército y la comunidad

Durante el evento, la alcaldesa agradeció al Ejército Mexicano por su disposición y cercanía con la gente de Múzquiz, destacando la importancia de continuar fortaleciendo los lazos de colaboración entre las instituciones y seguir impulsando actividades culturales que fomenten la unión familiar y el orgullo cívico entre los muzquenses.

La Banda de Música de la XI Región Militar ofreció un repertorio musical de gran calidad

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de promover eventos culturales y de sano esparcimiento para beneficio de la población, trabajando de la mano con instancias federales en favor del bienestar social.