Coahuila espera nuevos empleos antes de finalizar 2026

SALTILLO, Coah. - Coahuila espera concretar nuevos anuncios de inversión antes de finalizar 2026 y mantener el crecimiento del empleo, afirmó el secretario de Economía estatal, Luis Olivares, quien aseguró que la entidad conserva condiciones para atraer capital nacional y extranjero.

El funcionario señaló que existen proyectos empresariales pendientes de anunciarse, los cuales podrían darse a conocer durante los próximos meses. Sin embargo, evitó adelantar cuántas compañías participarían o el número de puestos de trabajo que generarían.

Cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar la meta de 50 mil empleos, Olivares sostuvo que el estado avanza favorablemente y manifestó confianza en que el año concluya con resultados positivos para la economía local. "Sí, vamos bien. Creo que Coahuila sigue siendo un referente en atracción de inversiones. Ahorita venimos de un anuncio y se vienen todavía más antes de que se cierre el año", expresó.

En cuanto a la estrategia nacional de generación de empleo promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario indicó que el gobierno estatal continuará impulsando las condiciones necesarias para captar inversión extranjera directa y favorecer la expansión de las empresas nacionales e internacionales establecidas en Coahuila.

Precisó que será el gobernador Manolo Jiménez quien presente los resultados definitivos sobre la inversión captada y los empleos generados durante su próximo informe de gobierno.

Olivares reconoció que el entorno económico ha presentado dificultades, aunque consideró necesario mantener una perspectiva favorable frente a los próximos meses. También expresó su expectativa de que el proceso electoral en Estados Unidos contribuya a generar mayor certidumbre económica. "No han sido tiempos fáciles, pero también creemos que debe venir ya una narrativa diferente. Vamos a pensar positivo, que las cosas van a tomar un rumbo con más certidumbre", manifestó.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Economía mantendrá como prioridades el fortalecimiento de la competitividad estatal, la conservación de condiciones favorables para los inversionistas y la generación de oportunidades laborales mediante la llegada de nuevas empresas y la expansión de las ya instaladas.