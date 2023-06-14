Investiga Fiscalía suceso sangriento

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General el Estado mantiene abierta la carpeta de investigación en el caso del hombre que fue baleado la noche del martes en Saltillo, en la calle Enrique Ureña, hasta el momento Arturo “N” de 38 años se encuentra internado en el Hospital General de dicha ciudad.

Trascendió que el sujeto ingresó a un domicilio a robar artículos, además de que se un automóvil Fiats en color gris fue localizado por los agentes este miércoles; presuntamente desde esta unidad los desconocidos balearon a Arturo.

Tras el ataque armado, el saltillense logró llegar hasta el Periférico Luis Echeverría, a la altura de la Colonia Satélite Sur; los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del martes y recibió un disparo en la pierna izquierda y uno más en el lado derecho del abdomen.

Cabe señalar que al momento de ser atendido, Arturo aseguró que no tenía problemas con nadie, por lo que desconoce quiénes pudieron herirlo con arma de fuego.