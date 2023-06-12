Investigan amenaza de tiroteo en UAC

SALTILLO, COAH.- Luego de que en un perfil falso de Facebook se afirmara que habría un tiroteo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila este lunes o martes, el Rector Salvador Hernández Vélez señaló que la Fiscalía General del Estado tiene ya abierta una carpeta de investigación para dar con los responsables de lo que calificó como una probable broma, pero aun así tuvo consecuencias, pues se suspendieron clases y se rastrea a quien realizó los posts.

Fue este fin de semana cuando comenzó a circular en dicha red social las amenazas de un tiroteo en dicha facultad, por lo que se tomaron las primeras medidas de suspender actividades e incluso, se cerraron las entradas para dejar sólo un acceso por la calle José Cárdenas Valdez; en el mismo se instaló una guardia de Agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Los posts indicaban: “¿Listos para lo que se viene? Semanas planeando esto, falta menos”, en la primera publicación del 17 de mayo; posteriormente, hubo una segunda publicación que indicaba “6 - 7 días faltan” y la última se hizo el pasado domingo: “Fuera reformas. De una vez les aviso para que los alumnos no salgan dañados. Mañana, lunes, o el martes, habrá tiroteo en Ciencias Químicas y 'Juris', estamos hartos, así que prepárense”.

Cabe señalar que en la página oficial de la Facultad de Ciencias Químicas se informó a los estudiantes que quedaban suspendidos los exámenes extraordinarios hasta nuevo aviso, mientras que el Rector Hernández Vélez dio a conocer que los directores de las facultades involucradas en la amenaza decidieron suspender todas las actividades: “La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Policía Cibernética, ya tiene la información correspondiente para proceder”, reiteró.