SALTILLO, Coah. - Una reforma para poner límites a los abusos de las aseguradoras de gastos médicos mayores y transparentar los cobros de hospitales privados podría avanzar la próxima semana en la Cámara de Diputados, luego de que Morena y otras fuerzas políticas se sumaran a la propuesta del priista Jericó Abramo Masso.

El legislador federal informó que, tras alcanzar un acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, se elaborará una iniciativa conjunta que será presentada este miércoles con el respaldo de todas las bancadas.

Explicó que el proyecto concentrará cerca de siete propuestas legislativas que ha promovido durante los últimos dos años, además de las planteadas por Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde, con la finalidad de construir un dictamen respaldado por las distintas fuerzas políticas.

De acuerdo con la ruta legislativa prevista, el próximo lunes se realizará un foro para recabar las últimas observaciones y, posteriormente, llevar la propuesta a discusión y votación en comisiones. Si alcanza los consensos necesarios, será turnada al Pleno de la Cámara de Diputados y después al Senado, con la meta de concretar su aprobación antes de finalizar diciembre.

Abramo Masso subrayó que los alcances de la reforma irían más allá de quienes tienen contratada una póliza de gastos médicos mayores, pues también contemplan proteger a las personas que pagan directamente por consultas, tratamientos y procedimientos en hospitales, clínicas y consultorios particulares.

Estimó que alrededor de 35 millones de mexicanos mantienen algún vínculo directo o indirecto con los seguros médicos y los servicios hospitalarios privados; sin embargo, consideró que los beneficios de las modificaciones podrían alcanzar a más de 60 millones de personas.

El diputado advirtió que el gasto de bolsillo destinado a la atención médica aumentó 150 % en los últimos tres años, lo que ha obligado a numerosas familias a cubrir con recursos propios sus necesidades de salud y las expone a cobros poco claros por servicios hospitalarios.

El representante del PRI consideró significativo que Morena y el resto de las fuerzas políticas respaldaran una iniciativa que comenzó desde una bancada minoritaria, al recordar que su partido cuenta con 37 legisladores en la Cámara baja.

Finalmente, atribuyó el avance de la propuesta a 24 meses de trabajo parlamentario y negociaciones entre los grupos políticos. También reconoció la disposición de Ricardo Monreal para impulsar un proyecto común que permita modificar las condiciones de contratación de seguros médicos y prestación de servicios privados de salud.