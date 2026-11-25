FRONTERA, Coahuila.- Los buzones escolares instalados por la Policía Escolar de Frontera permitieron detectar situaciones de bullying entre estudiantes y el caso de una adolescente que se provocaba cortes en el cuerpo, informó Antonia Rodríguez, coordinadora de esta corporación.

La funcionaria explicó que, aunque los reportes de acoso han disminuido considerablemente, todavía se presentan situaciones de hostigamiento entre alumnos, por lo que mantienen la revisión de los buzones y el trabajo conjunto con directivos, docentes y personal de apoyo de los planteles.

Uno de los casos fue detectado en la secundaria número 64, donde estudiantes señalaron que algunos compañeros continuaban molestándolos. Ante esta situación, el personal directivo realizó una investigación conforme al protocolo escolar y posteriormente solicitó la intervención de Policía Escolar para ofrecer pláticas y dialogar con los involucrados, con el propósito de identificar el conflicto y buscar una conciliación.

Rodríguez también informó que se detectó a una adolescente que se autolesionaba mediante cortes en el cuerpo, situación que motivó su canalización al Centro de Salud, donde recibió atención con el apoyo del doctor Juan Colólica.

La coordinadora reconoció la respuesta del personal médico y agradeció la colaboración brindada para atender a la estudiante, quien quedó bajo seguimiento de la institución correspondiente.

Agregó que otro de los señalamientos recibidos fue la necesidad de reforzar la vigilancia en el exterior de las escuelas, debido a los problemas que enfrentan los estudiantes al salir de los planteles, principalmente por vehículos de padres de familia que se estacionan en doble fila. Ante ello, se asignaron dos unidades para mejorar la seguridad en esos puntos.

La funcionaria señaló que los buzones también reciben peticiones y sugerencias de los propios alumnos, como solicitudes de actividades recreativas, aunque destacó que los asuntos relacionados con la seguridad y convivencia escolar reciben atención prioritaria.