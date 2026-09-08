Jorge González Gálvez asume la comandancia de la Sexta Zona Militar en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con 43 años de servicio en las Fuerzas Armadas, el general de brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez asumió este martes la comandancia de la Sexta Zona Militar, con sede en Coahuila.

El relevo se formalizó durante una ceremonia protocolaria en la que el nuevo mando rindió protesta de bandera. El acto fue encabezado por el comandante de la 11.ª Región Militar y contó con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de representantes de los gobiernos federal y estatal y mandos militares.

González Gálvez comenzó su formación castrense en 1983, al ingresar al Heroico Colegio Militar. En 1987 egresó como subteniente de Infantería y posteriormente cursó la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.

También realizó una maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, donde obtuvo el primer lugar de aprovechamiento. A lo largo de su carrera ha acumulado preparación especializada en protección a dignatarios, operaciones especiales, paracaidismo militar, grupos de comando y estrategia internacional, con estudios realizados tanto en México como en Estados Unidos y España.

El nuevo comandante de la Sexta Zona Militar ha ocupado diversos puestos dentro de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del país. Entre sus responsabilidades destaca la jefatura de la Sección Octava de Seguridad Personal del presidente de la República, así como la Sección Quinta del Estado Mayor Presidencial.

En el ámbito operativo, estuvo al frente del 71 Batallón de Infantería, con sede en Santiago Papasquiaro, Durango, y posteriormente de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas. También comandó la Primera Brigada de Policía Militar y desempeñó distintas jefaturas de Estado Mayor, incluida la correspondiente a la Sexta Zona Militar.

Su trayectoria comprende además responsabilidades en la Guardia Nacional, donde se desempeñó como coordinador estatal en el Estado de México y Sonora. En el servicio exterior, fue agregado militar y aéreo en Perú y posteriormente ocupó el cargo de agregado de Defensa en Guatemala.

Como reconocimiento a su desempeño y trayectoria, González Gálvez ha recibido diversas condecoraciones por perseverancia y años de servicio. Entre estas distinciones se encuentra una mención honorífica relacionada con operaciones contra la delincuencia organizada en Durango, así como la condecoración "Monja Blanca" de primera clase, otorgada por el Gobierno de Guatemala.