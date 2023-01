Joven monclovense en Saltillo toma su propia vida

SALTILLO, COAH.- Un joven decidió ponerle fin a sus problemas personales y escapó por la puerta falsa, dejando un recado póstumo.

Ha sido identificado como Bryan "E"; el cual contaba con la edad de 24 años y residía en la calle de Julián Gutiérrez, en colonia Landín.

Todo ocurrió cerca de las 9:30 de la mañana, Luis Mario "I" informó a las autoridades que el jueves por la noche, al llegar a casa, encontró una carta, donde su amigo Bryan se despedía.

No le dio importancia, creyó que se había mudado a otra ciudad, pero les dejó deudas con el pago de servicios.

Se le hizo extraño que varios de sus bienes, como ropa y zapatos, se encontraban en la recámara.

Luis se fue a dormir y al despertarse cerca de las 8:30 de la mañana, no dejó de pensar del paradero de su compañero de casa. Se fue al área de lavandería situada en la parte posterior de la misma casa, observó a su amigo sin vida.

No logró bajarlo y al presentir que ya no tenía vida dio aviso al sistema de emergencias 911. Acudió una ambulancia de bomberos y confirmó que el joven, quien contaba con la edad de 24 años, ya no contaba con signos de vida.

Los primeros en acudir al llamado fueron elementos de la Preventiva Municipal a cargo de la patrulla M1538. Realizaron la labor de desalojo de amigos de la víctima del interior del domicilio para labor de acordonamiento.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento, y procedieron con el levantamiento, como traslado de víctima rumbo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Al parecer no cuenta con familiares en Saltillo y presume que sea originario de Monclova.