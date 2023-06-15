‘La policía de Coahuila tiene todo mi respeto’

Saltillo, Coah.- En la ceremonia en la que se entregaron reconocimientos y estímulos a integrantes de la Policía Estatal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó que el Pueblo y el Gobierno de Coahuila son testigos de que las y los policías están presentes siempre en la primera línea de defensa a nuestra gente, y de su lealtad a Coahuila, por lo que tienen todo su agradecimiento, admiración, respeto y el respaldo hasta el último día de su Gobierno.

En evento en el que el Mandatario estatal estuvo acompañado por el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, así como el alcalde José María Fraustro Siller, se entregaron reconocimientos a 30 elementos lesionados en cumplimiento de su deber, y estímulos económicos a 142 policías con 25 o más años de servicio.

En su mensaje, Riquelme Solís destacó que durante su gestión ha sido un privilegio contar con las mejores mujeres y hombres en la lucha permanente contra el crimen, en las estrategias por hacer prevalecer la Ley y en el empeño por proteger la vida de las y los coahuilenses.

“Muchas gracias por su compromiso, entereza y lealtad institucional, hecha patente sobre cualquier adversidad y ante todo desafío”, mencionó.

A unos meses de dejar su encargo, agradeció a todas y todos los policías, al señalar que han sido un pilar fundamental de su Gobierno, del desarrollo económico y del desarrollo integral de las familias de Coahuila.

“Me ayudaron a entregar un Coahuila distinto, un Coahuila donde las familias se pueden pasear libremente y donde nuestros hijos pueden estudiar, escoger actividades culturales, deportivas y educativas”, expresó.

Miguel Riquelme reiteró que la seguridad ha sido su prioridad desde el inicio de su Gobierno, por lo que también lo fue el apoyar y respaldar a las corporaciones policiacas.

Dijo sentirse muy tranquilo y orgulloso de haber impulsado y de haber acompañado la formación de ocho nuevas generaciones de policías en el estado.

“Hoy, nuestros cuerpos de Policía cuentan con mejor capacitación, con mejor armamento y hacen uso de la tecnología más avanzada, como la de video inteligencia”, expuso.

Además, destacó que los diversos sectores públicos y privados de nuestra sociedad reconocen en las y los policías a los protagonistas centrales de las estrategias coordinadas por la tranquilidad y la paz en nuestro estado, que son un factor para nuestra economía y para la generación de empleo.

“Esta es una Policía de resultados, y los resultados están a la vista”, aseveró.

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Asimismo, subrayó que el trabajo de las y los policías es el equilibrio de una entidad como la nuestra, es la estabilidad, y que con su actuar las Policías contribuyen todos los días a forjar una sociedad coahuilense de prerrogativas fundamentales y de equilibrios sociales.

Por todo los anterior, el gobernador Miguel Riquelme reiteró que no se tolerarán las calumnias y falsas acusaciones que pretenden denostar el prestigio de nuestras corporaciones de seguridad.

Mencionó que nuestros cuerpos policiales son reconocidos entre los mejores del País, entre los más efectivos y más especializados.

Por su parte, Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), expresó su admiración a cada uno de los integrantes de la Policía Estatal, por ser referentes de compromiso, de vocación, determinación y empuje para construir una mejor sociedad.

“Es un privilegio ser parte de esta institución de hombres y mujeres valientes y ejemplares; todo nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes”, mencionó.

A nombre de sus compañeros galardonados, el comandante José Sotelo Garibay Hernández agradeció al gobernador Miguel Riquelme por reconocer su trabajo.

“Refrendamos nuestro compromiso y lealtad para preservar nuestras instituciones; usted y la ciudadanía pueden estar seguros que no les vamos a fallar”, enfatizó.

En esta ceremonia acompañaron al gobernador, además, Álvaro Moreira Valdez, diputado local; Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, y Héctor Flores Rodríguez, Subsecretario de Operación Policial.