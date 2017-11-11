Le dará INE 10 mdp a candidatos al Senado

lSaltillo Coah.-El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció en 10 millones 24 mil 77 pesos el tope de gastos de campaña para los candidatos a una senaduría por Coahuila en el 2018, cifra que se determinó según lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para el cálculo en el estado, y en general en el país, se tomó como base el tope para las campañas de diputaciones federales a nivel nacional: un millón 432 mil 111 pesos, y se multiplicó por el número de distritos que conforman la entidad: siete.

En el caso de otras entidades, destacan Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Veracruz, como las que tendrán el mayor límite: 28 millones 642 mil 220 pesos.

Para las precampañas, el límite será el equivalente al 20 por ciento del fijado para las campañas inmediatas anteriores: siete millones 842 mil 615 pesos, para Coahuila.

El alza 27.8% más que en la elección pasada:$7,842,615