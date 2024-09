Llama FGE a denunciar financieras fraudulentas.

SALTILLO, COAH.- El Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Everardo Lazo Chapa, dio a conocer que las autoridades solamente pueden actuar en contra de financieras que comenten fraudes por medio de una denuncia que interpongan los usuarios ante dicha dependencia.

Lo anterior ante el incremento de casos de ciudadanos que han sido engañados con el supuesto de ingresar a tandas o sorteos para poder obtener un vehículo; la forma de operar de estos sujetos es pedir a las personas que hagan pagos mensualmente, además de dar un enganche previo, para que puedan obtener un coche luego de varios pagos.

Incluso, uno de los "ganchos", que utilizan es que no se hará revisión en el buró de crédito, lo que hace más atractiva la oferta, ya que les aseguran que tampoco importa lo que perciban por concepto de nómina o no es necesario tener un recibo de este tipo, lo que supuestamente amplía las posibilidades para aquellos que no cuentan con un trabajo formal.

Esta forma de operar, pareciera que es más fácil obtener un crédito con las financieras a comparación de una agencia de autos establecida, donde los requisitos son mayores y se deben de comprobar los ingresos de los interesados.

"Normalmente nosotros como Fiscalía hacemos las recomendaciones para que no caigan en este tipo de fraudes, se trata de un delito que se sigue a instancia de parte; sin embargo, nosotros no podemos iniciar una investigación si no existe una denuncia, pues es un delito de querella", detalló Lazo Chapa.

De igual manera, añadió: "Es un requisito de procedibilidad que nosotros tenemos que colmar para que el juez inicie el proceso, pero es por medio de la denuncia de los afectados".

Cabe señalar que se realizan operativos de forma regular por parte de diversas dependencias, como Protección Civil, con la finalidad de revisar que operen con los lineamientos de prevención y esta es una forma de darse cuenta si tienen los permisos y documentos necesarios para funcionar y a la vez, evitar más conductas de este tipo y darle seguimiento a los casos.

"Al final del día lo que quiere la ciudadanía es un resarcimiento en su daño y buscar una reparación cuando son víctimas de fraudes, por eso hacemos el llamado a que denuncien si se ven involucrados en este tipo de situaciones", finalizó el Delegado de la FGE en la Región Sureste.