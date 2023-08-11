Llaman a prevenir Cáncer en la piel

SALTILLO, COAH.- Las diputadas Claudia Elvira Rodríguez Márquez y Teresa de Jesús Meraz García exhortaron a través del Congreso del Estado a la Secretaría de Salud para que a su vez, se implementen y refuercen en los municipios de Coahuila campañas informativas sobre las medidas de prevención de cáncer de piel provocado por la exposición prolongada y sin protección, a los rayos ultravioleta (UV) del sol.

La diputada Rodríguez Márquez expuso como motivos el hecho de que el cáncer de piel se incrementa en personas menores de 40 años, debido a la falta de protección adecuada; a los 20 años de edad, buena parte de la población ya ha recibido entre 50 y 80 por ciento de la radiación solar a la que estaría expuesta durante toda su vida.

La legisladora agregó que las personas susceptibles a padecer cáncer de piel son todas aquellas personas que realizan amplias jornadas laborales diurnas a la intemperie sin la debida protección.

“El año pasado, cuatro personas residentes en Torreón perdieron la vida a causa de cáncer piel, así lo notificaron hospitales públicos y privados, y en el primer trimestre de este año, se notificaron dos defunciones más en la Comarca Lagunera”, detalló Rodríguez Márquez.

Por su parte, la diputada Meraz García manifestó que la radiación solar en Coahuila es de las más altas en México, de acuerdo al Global Solar Atlas, lo que significa que es un estado que puede aprovechar ampliamente la generación de electricidad por medio de paneles solares, pero, por otro lado, su población debe saber los graves daños que causan a su salud los rayos ultravioleta, en caso de no tomar las medidas adecuadas.