Llegó INSABI, se fue, y sigue pésimo sistema de Salud: Rodrigo Fuentes

Saltillo, Coahuila, 26 de abril del 2023.- México está muy lejos de tener un sistema de salud de primer mundo, lo cual es una más de las muchas promesas incumplidas del gobierno de Morena; con la desaparición del INSABI se mantiene la falta de medicamento, la atención a pacientes y, sobre todo, no existe ninguna persona en la cárcel por los supuestos actos de corrupción que llevaron a la disolución del Seguro Popular, afirmó el Diputado federal y presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.

"Al gobierno de Morena le falta muchas cosas, pero una de ellas, muy importante, es la de poder reconocer los programas que fueron exitosos como el Seguro Popular", explicó, "ahora tienen una verdadera ´bomba´ que le van a heredar al siguiente gobierno, porque al desaparecer el INSABI le cargarán la mano al IMSS, que ya de por sí no tiene capacidad".

Este martes, por voluntad de la mayoría de Morena, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se extinguió y decidieron trasladar al IMSS-Bienestar la atención médica de 32 millones 842 mil 765 mexicanos.

Con una duración de apenas tres años, el INSABI no fue la respuesta que buscaba el gobierno federal para acceder a un sistema de Salud de primer mundo, tal como lo prometieron en varias ocasiones.

"El desabasto sigue", explicó Rodrigo Fuentes Ávila, "y el gobierno federal le sigue comprando medicamento a las farmacéuticas que según el habían abusado con sobreprecios, vemos que en materia de salud el único resultado que obtuvo el INSABI es 450 mil muertos, por la pandemia, por un pésimo manejo.

"El único resultado del Gobierno de Morena es la falta de humildad para aceptar los buenos programas que heredaron de los gobiernos anteriores, hoy estamos partiendo de cero, ni una cosa ni otra, ni Seguro Popular, ni INSABI".

Las cifras de las asociaciones de lucha contra el cáncer tienen cifras alarmantes de cómo a la llegada de este gobierno la compra de medicamento ha bajado año con año. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), reporta que en México el cáncer infantil constituye la segunda causa de muerte y la primera por enfermedad en niños de cinco a 14 años, produciendo el fallecimiento de más de dos mil menores cada año, por lo que debe considerarse un problema de salud.

"No se trata de hacer politiquería, se trata de hacer conciencia pero este gobierno es insensible a las demandas ciudadanas, no han entendido que ya se van, tienen ya solo algunos meses y no van a lograr hacer nada en materia de salud, le van a seguir pasando la responsabilidad para el siguiente gobierno", expresó.

Cuando se anunció que se eliminaría el Seguro Popular y lo sustituiría el INSABI, el gobierno federal aseguró que ese Instituto llevarían servicios de salud y medicamentos gratuitos a toda la población que no contara con seguridad social, incluido el tercer nivel de atención, que abarca la de alta especialidad.

"Pero como mexicanos vemos que es una promesa más incumplida, sabemos que este tema, el de salud, va a venir escalando hasta convertirse en un problema social y es lamentable que no se destinen recursos ni esfuerzos para resolverlo", señaló Fuentes Ávila.