Lo abandona su madre y quema casa

SALTILLO, COAH.- Un joven identificado como Óscar Andrés incendió de manera dolosa su vivienda ubicada en la Calle Juan Pérez Chocayo, en la Colonia Fundadores en Saltillo; de acuerdo a sus vecinos, el sujeto es adicto a las sustancias tóxicas y por ese motivo, su madre lo abandonó, situación que lo mantiene constantemente fuera de control.

Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la mañana de este miércoles en la Capital de Coahuila, cuando el olor a humo despertó a los vecinos de Óscar Andrés y al salir, se dieron cuenta del incendio; además pudieron observar a Óscar que se encontraba en los techos de las casas contiguas para finalmente escapar, hasta la tarde de este mismo día no había sido localizado.

Además de destruir su vivienda, Óscar afectó la de los vecinos pues se quemaron varios medidores de luz, lo que hizo que se quedaran sin energía eléctrica; incluso señalaron que uno de ellos utiliza un tanque de oxigeno que requiere del suministro, lo que preocupó a la familia.

Autoridades se entrevistaron con los testigos, mismos que dieron a conocer que el saltillense ha tenido constantes problemas debido a su adicción a las drogas, su madre intentó ayudarlo pero al dase cuenta que no había disposición por parte de Andrés, decidió mudarse de casa y el joven se quedó viviendo solo.

Por ello, era común que lo vieran por las calles en estado errático, hasta que la madrugada de este miércoles terminó con el poco patrimonio que su madre le había dejado al incendiarlo.