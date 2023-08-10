Lo aplasta transmisión de automóvil

SALTILLO, COAH.- Un hombre de 47 años de oficio mecánico perdió la vida la madrugada de este jueves, luego de que le cayera encima la transmisión del automóvil que se encontraba reparando en su domicilio ubicado en la Colonia Topochico, en Saltillo,

Familiares identificaron al occiso como José Benito, quien se encontraba debajo del coche tratando de repararlo, cuando repentinamente, la transmisión del mismo cayó sobre su pecho y la cabeza, lo que le provocó lesiones que hora más tarde terminarían con su vida.

Al darse cuenta de que la pieza aplastó a José Benito, su familia lo sacó debajo del automóvil para trasladarlo con sus propios medios al Hospital General de Saltillo, pero horas más tarde, durante la madrugada, el mecánico no pudo soportar los daños internos y falleció.

Los médicos del Hospital General informaron a los familiares que José Benito presentaba diversas fracturas en el pecho, además de un traumatismo craneoencefálico tras el pesado golpe de la transmisión.

Cabe señalar que elementos de la Agencia de Investigación Criminal se entrevistaron con los deudos del mecánico como parte del protocolo de accidentes, para después ordenar el traslado del cuerpo a la SEMEFO.