Maestro en Coahuila se rapa para apoyar a su alumno con cáncer

Usuarios en las redes sociales se han mostrado conmovidos por la acción de un profesor de Torreón, Coahuila.

El maestro identificado como Miguel Ángel Mogollón decidió raparse en apoyo a uno de sus alumnos, quien ha perdido su cabello tras recibir tratamiento para el cáncer.

En entrevista para el medio NMás, el docente señaló que invitaron al alumno a tomarse la fotografía para el fin de cursos, sin embargo, no aceptó porque le daba pena que lo vieran sin cabello.

Fue en ese momento que Ángel Mogollón, quien da clases en la escuela Año de las Américas, decidió raparse para que el estudiante se animara y no se sintiera incómodo.

"Cuando lo invitamos a venir nos dijo que le daba vergüenza porque se le había caído el pelo y que no quería salir en la foto, tratando de convencerlo yo le sugerí que si yo me cortaba el pelo, que si yo me rapaba y estábamos pelones los dos, querría tomarse la foto y aceptó, cuando me vio pelón me dijo 'entonces sí me tomo la foto', señaló el docente al medio antes citado.

El video donde el maestro se está rapando fue compartido por la cuenta de TikTok @chelagracielagrace'.

"Ser maestro también es orar y convencer a alguien de su fuerza y poder. Que acepte tomarse la foto de graduación haciendo a un lado la pena que le da por perder su cabello después de su tratamiento", dice la descripción del video.

El alumno fue identificado como Gerardo, de 12 años y actualmente cursa sexto de Primaria. Al menor se le diagnosticó leucemia linfoblástica desde hace un año, por lo que no pueda acudir siempre a la escuela.

El pequeño Gerardo menciona que extraña ir a la primaria y a su profesor, quien siempre le da palabras de aliento y lo apoya en cada momento.