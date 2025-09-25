Autoridades de Saltillo intervienen en caso de desalojo de adulto mayor

SALTILLO, Coahuila. Un grupo de vecinos de la colonia Villa Universidad bloqueó los carriles de norte a sur del Periférico Luis Echeverría Álvarez, esto como forma de manifestarse, ya que señalan que durante la mañana de este jueves una vecina adulta mayor fue desalojada de manera abrupta de su domicilio, causando indignación y molestia.

"El pagaré no lo firmó la señora que vive aquí, lo firmó el anterior dueño de la casa, quien vendió la propiedad a la señora. Yo veo que hay una tranza porque la actuaría pone que notificaron aquí, pero no pudo ser esto porque la señora no vive aquí. Si ellos no notificaron ni levantaron un acta entonces están mal", comentó la representante legal de la señora.

Los quejosos pidieron la intervención de las autoridades en materia de vivienda y asesoría jurídica para la señora, ya que señalan que la mujer de la tercera edad padece demencia y tiene dificultades para ver, por lo que no es posible que sea desalojada.

La vialidad permaneció completamente cerrada por espacio de 2 horas, causando retrasos en el tránsito y provocando una mayor presión social hacia los abogados que ejecutaron la orden para el desalojo, sin embargo, hasta que los hechos no se esclarezcan la propiedad no podrá pasar enteramente a manos de la adulta mayor.

Los abogados acordaron dar seguimiento para aclarar el proceso de notificación, con el propósito de invalidar el desalojo y regresar a la vecina a su domicilio.