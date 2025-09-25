Cuestionan Asado Fest 2025 en Allende por fracaso de eventos previos

Allende, Coah. – La administración del alcalde Ricardo Treviño Guevara se prepara para realizar el Asado Fest 2025 en la Plaza Principal, un evento que ya ha generado cuestionamientos entre vecinos y medios locales, debido a la baja asistencia registrada en festivales anteriores como el Kamotazo y el Cabrito Fest.

Ambos eventos, organizados también con recursos públicos, no lograron atraer al público esperado, lo que ha encendido las alarmas sobre la posible ineficiencia en el uso del presupuesto destinado a este tipo de actividades.

El Asado Fest contempla competencias en distintas categorías: Rib-eye sin hueso, pollo entero, mejor salsa, mejor postre y una categoría infantil de hamburguesa al carbón, con premios que suman 40 mil pesos.

Sin embargo, ciudadanos expresan escepticismo. Señalan que, tras la escasa participación en festivales anteriores y el bajo interés durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre, no existen razones para pensar que este nuevo evento será diferente.

"Si ni el Kamotazo ni el Cabrito Fest lograron atraer a la gente, ¿qué nos hace pensar que este será diferente?", cuestionó un residente que pidió el anonimato.

Vecinos también advierten que la atención del municipio parece centrarse en eventos recreativos, mientras persisten problemas cotidianos como baches, fallas en el alumbrado público y deficiencias en servicios básicos.

La ciudadanía hace un llamado a que se prioricen soluciones reales, con una gestión más transparente y cercana a las necesidades de la comunidad.