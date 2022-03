Mantiene UDC registro; pierde prerrogativas: TEC

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral de Coahuila resolvió este viernes que la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), mantenga su registro como partido político local, aunque no tendrá acceso a financiamiento público.

El órgano de justicia electoral determinó que la UDC mantenga su registro, porque aún y cuando en la elección inmediata anterior no alcanzó el 3 por ciento de la votación, la Constitución federal señala que la cancelación del registro no está basada en elecciones municipales, sino en la del Poder Legislativo local o de Gobernador del Estado. Así lo reconoce jurisprudencia tanto del Tribunal Electoral Federal, como de la SCJN.

En lo relativo al financiamiento público, el Tribunal Electoral sostuvo que para acceder a él, se debe aplicar la Ley General de Partidos, que exige que éstos, -nacionales o locales-, alcancen el 3 por ciento de la votación en la elección anterior.

Al no haber obtenido la UDC ese porcentaje, el TEE determinó que no tiene derecho a ese financiamiento durante este año, ya que no es equitativo que tenga recursos públicos si no tiene la representatividad mínima que exige la ley.