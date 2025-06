Marchan sindicalizados de ´la Antonio Narro´

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este viernes, decenas de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) marcharon por las principales calles del centro de Saltillo para exigir al rector Alberto Flores el cumplimiento del convenio firmado en febrero de este año, el cual, aseguran, ha sido ignorado en 36 cláusulas esenciales para la mejora de sus condiciones laborales.

"Son 36 cláusulas que están todavía sin cumplimiento, esperemos que el rector se siente con nosotros en mesas de diálogo", señaló Agustín Díaz, Secretario de Acción Social del SUTUAAAN.

Durante la última semana, el sindicato sostuvo diversas reuniones internas ante la creciente inconformidad de los trabajadores, quienes argumentan que sus derechos laborales están siendo vulnerados.

La situación ha escalado al punto de que se ha planteado abiertamente la posibilidad de ir a huelga.

Los manifestantes concluyeron su recorrido en la explanada de Palacio de Gobierno, donde buscaron el apoyo de las autoridades estatales para ejercer presión sobre los directivos universitarios.

Según Díaz, el sindicato no descarta tomar acciones más drásticas en los próximos días si no se avanza en las negociaciones. "Estaremos pendientes de realizar otras acciones un poquito más drásticas y si no, tenemos el derecho de emplazar nuevamente a la universidad", advirtió.

Además del cumplimiento del convenio, los trabajadores demandaron la destitución inmediata de tres funcionarios universitarios: Cynthia Carolina Peña, jefa del Departamento Jurídico; Alfredo Sánchez, secretario general; y César Estrada, jefe de Recursos Humanos. Los acusan de omisiones graves que han dejado en la indefensión a los empleados.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han emitido una postura oficial sobre el conflicto ni han ofrecido información respecto al avance del cumplimiento de las cláusulas acordadas.